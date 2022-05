Nuit européenne des musées Beaune Beaune Catégories d’évènement: Beaune

Beaune Côte-d’Or Beaune EUR 0 Premier temps fort de la saison, la Nuit européenne des musées illuminera l’Hôtel des Ducs de Bourgogne – Musée du Vin le samedi 14 mai. Au programme, des visites flash et un atelier. Fil conducteur de la saison 2022, le thème du réchauffement climatique attire l’attention des visiteurs sur les grands bouleversements du paysage viticole. A travers les collections du musée du Vin, des visites flash mettent en lumière l’histoire de la vigne, son implantation sur les coteaux, le choix du pinot noir, la crise du phylloxéra et, de tout temps, les solutions apportées par les vignerons. Exceptionnellement est exposée une copie collationnée de l’original de l’Ordonnance de Philippe le Hardi qui, en 1395, impose l’arrachage du gamay. Ce parchemin est une des pépites des Archives municipales de Beaune ! Un atelier, ouvert à tous, invite à expérimenter les effets qui peuvent se créer avec seulement quelques degrés de plus… Cet atelier est encadré par Carole Lebon, artiste plasticienne dont l’approche phénoménologique des mouvements et des matières laisse place à des univers oniriques. +33 3 80 22 08 19 Premier temps fort de la saison, la Nuit européenne des musées illuminera l’Hôtel des Ducs de Bourgogne – Musée du Vin le samedi 14 mai. Au programme, des visites flash et un atelier. Fil conducteur de la saison 2022, le thème du réchauffement climatique attire l’attention des visiteurs sur les grands bouleversements du paysage viticole. A travers les collections du musée du Vin, des visites flash mettent en lumière l’histoire de la vigne, son implantation sur les coteaux, le choix du pinot noir, la crise du phylloxéra et, de tout temps, les solutions apportées par les vignerons. Exceptionnellement est exposée une copie collationnée de l’original de l’Ordonnance de Philippe le Hardi qui, en 1395, impose l’arrachage du gamay. Ce parchemin est une des pépites des Archives municipales de Beaune ! Un atelier, ouvert à tous, invite à expérimenter les effets qui peuvent se créer avec seulement quelques degrés de plus… Cet atelier est encadré par Carole Lebon, artiste plasticienne dont l’approche phénoménologique des mouvements et des matières laisse place à des univers oniriques. Hôtel des Ducs de Bourgogne – Musée du Vin 24 rue Paradis Beaune

