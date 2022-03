Nuit Européenne des Musées Baugé-en-Anjou Baugé-en-Anjou Catégories d’évènement: Baugé-en-Anjou

Maine-et-Loire

Nuit Européenne des Musées Baugé-en-Anjou, 14 mai 2022, Baugé-en-Anjou. Nuit Européenne des Musées Baugé-en-Anjou

2022-05-14 – 2022-05-14

Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire Baugé-en-Anjou A l’occasion de la Nuit Européenne des Musées, les bénévoles de la médiathèque de Baugé-en-Anjou vous invitent à une lecture tricotée installée au cœur de l’exposition et du décor de tailleur, des histoires de fil à écouter en famille.

A suivre, entre 20h et 22h, venez découvrir l’exposition De fil en aiguille en soirée en visite libre. A l’occasion de la Nuit Européenne des Musées, les bénévoles de la médiathèque de Baugé-en-Anjou vous invitent à une lecture tricotée installée au cœur de l’exposition et du décor de tailleur, des histoires de fil à écouter en famille. A l’occasion de la Nuit Européenne des Musées, les bénévoles de la médiathèque de Baugé-en-Anjou vous invitent à une lecture tricotée installée au cœur de l’exposition et du décor de tailleur, des histoires de fil à écouter en famille.

A suivre, entre 20h et 22h, venez découvrir l’exposition De fil en aiguille en soirée en visite libre. A.MAugin, CDP49

Baugé-en-Anjou

dernière mise à jour : 2022-03-25 par

Détails Catégories d’évènement: Baugé-en-Anjou, Maine-et-Loire Autres Lieu Baugé-en-Anjou Adresse Ville Baugé-en-Anjou lieuville Baugé-en-Anjou Departement Maine-et-Loire

Nuit Européenne des Musées Baugé-en-Anjou 2022-05-14 was last modified: by Nuit Européenne des Musées Baugé-en-Anjou Baugé-en-Anjou 14 mai 2022 Baugé en Anjou maine-et-loire

Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire