Nuit européenne des musées Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Catégories d’évènement: Bagnères-de-Bigorre

Hautes-Pyrénées

Nuit européenne des musées Bagnères-de-Bigorre, 14 mai 2022, Bagnères-de-Bigorre. Nuit européenne des musées Rez-de-chaussée du musée Salies BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

2022-05-14 20:30:00 – 2022-05-14 Rez-de-chaussée du musée Salies BAGNERES-DE-BIGORRE

Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées Bagnères-de-Bigorre A l’occasion de la Nuit européenne des musées, Traverse vous invite au Musée des Arts et Traditions Populaires (Rez-de-Chaussée du musée Salies).

En écho au projet de résidence du photographe Joseph Gallix, nous aurons le plaisir d’écouter et d’échanger avec Isaure Gratacos, écrivaine anthropologue, qui témoignera de la place singulière qu’occupait la femme pyrénéenne. Home Rez-de-chaussée du musée Salies BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

dernière mise à jour : 2022-05-08 par Pôle du Tourmalet |CDT65

Détails Catégories d’évènement: Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Bagnères-de-Bigorre Adresse Rez-de-chaussée du musée Salies BAGNERES-DE-BIGORRE Ville Bagnères-de-Bigorre lieuville Rez-de-chaussée du musée Salies BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Departement Hautes-Pyrénées

Nuit européenne des musées Bagnères-de-Bigorre 2022-05-14 was last modified: by Nuit européenne des musées Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre 14 mai 2022 Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées