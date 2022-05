Nuit Européenne des Musées Azay-le-Ferron Azay-le-Ferron Azay-le-FerronAzay-le-Ferron Catégories d’évènement: Azay-le-Ferron

Azay-le-Ferron Indre 31/33 rue Hersent Luzarche Azay-le-Ferron Indre Azay-le-Ferron Venez découvrir ou redécouvrir les collections du château dans un contexte inhabituel à la lueur de la nuit. Visites guidées nocturnes du château, à partir de 20h et jusqu’à minuit. chateauazayleferron@orange.fr +33 2 54 39 29 06 http://www.chateau-azay-le-ferron.com/ Venez découvrir ou redécouvrir les collections du château dans un contexte inhabituel à la lueur de la nuit. © MINISTÈRE DE LA CULTURE

