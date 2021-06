Auxerre Auxerre Auxerre, Yonne Nuit Européenne des Musées Auxerre Auxerre Catégories d’évènement: Auxerre

Yonne

Nuit Européenne des Musées Auxerre, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Auxerre. Nuit Européenne des Musées 2021-07-03 17:00:00 – 2021-07-03 Muséum 5, boulevard Vauban

Auxerre Yonne Auxerre Report de la Nuit des Musées 2021, initialement prévue en mai.

Venez visiter le Muséum en soirée, découvrir l’exposition de plein air « L’art au jardin » et l’exposition intérieure « Coraux, trésors des mers ». +33 3 86 52 06 19 Report de la Nuit des Musées 2021, initialement prévue en mai.

Venez visiter le Muséum en soirée, découvrir l’exposition de plein air « L’art au jardin » et l’exposition intérieure « Coraux, trésors des mers ». dernière mise à jour : 2021-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Auxerre, Yonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Auxerre Adresse Muséum 5, boulevard Vauban Ville Auxerre lieuville 47.7982#3.57378