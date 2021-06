Deneuvre Deneuvre Deneuvre, Meurthe-et-Moselle NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES AUX SOURCES D’HERCULE Deneuvre Deneuvre Catégories d’évènement: Deneuvre

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES AUX SOURCES D'HERCULE 2021-07-03 18:00:00 18:00:00 – 2021-07-03 23:00:00 23:00:00
Deneuvre Meurthe-et-Moselle

Deneuvre Meurthe-et-Moselle Deneuvre A l’occasion de la Nuit Européenne des Musée, découvrez en visite libre et gratuite ce musée unique.

En 1974 la découverte d’une colonne romaine permit de mettre au jour le plus important sanctuaire de sources dédié à Hercule de la Gaule Romaine reconstitué à partir des statues d’origine dans le musée. museehercule@delunevilleabaccarat.fr +33 3 83 75 22 82 http://www.museehercule.com/ A l’occasion de la Nuit Européenne des Musée, découvrez en visite libre et gratuite ce musée unique.

En 1974 la découverte d'une colonne romaine permit de mettre au jour le plus important sanctuaire de sources dédié à Hercule de la Gaule Romaine reconstitué à partir des statues d'origine dans le musée.

