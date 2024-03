Nuit européenne des musées aux Musée Champollion et Musée d’histoire de Figeac place champollion Figeac, samedi 18 mai 2024.

À l’intérieur du musée Champollion, venez participer à un jeu de piste qui vous permettra de découvrir les intrus qui se sont glissés parmi les œuvres des collections

Devant les musées, venez rencontrer les dieux de l’Égypte ressuscités le temps d’une soirée !

Spectacle crée et interprétée par la compagnie Histoires 100 Fins.

À partir de 21 h, Juchés sur des échasses et pourvus de feu, les dieux Thot, Horus et Seth nous invitent à une déambulation qui démarre devant le musée Champollion pour nous conduire sur le parvis du Musée d’Histoire (Cour du Puy).

À 23h, Le cycle des immortels Spectacle de feu conté, inspiré par l’imaginaire

égyptien et l’œuvre graphique d’Enki Bilal. Nous marchons à nouveau parmi vous et moi Thot, je vais vous guider dans notre périple. EUR.

Début : 2024-05-18 20:00:00

Figeac 46100 Lot Occitanie

