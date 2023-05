Nuit Européenne des musées au Petit Palais Petit Palais – Musée des beaux-arts de la Ville de Paris Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris Nuit Européenne des musées au Petit Palais Petit Palais – Musée des beaux-arts de la Ville de Paris, 13 mai 2023, Paris. Le samedi 13 mai 2023

de 18h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

Pour la Nuit Européennes des Musées, le Petit Palais propose à ses visiteurs une expérience sensible, entre art et musique. Partez à la découverte des œuvres en suivant le parcours Musée Musique. Au détours des salles, écoutez les élèves du conservatoire Camille Saint-Saëns. Puis faites une pause assis sur un transat dans le jardin avant de prolonger la soirée avec une séance de dessin en musique. Micro-concerts

Une expérience poétique et méditative. Au cœur des collections du musée, les élèves du conservatoire Camille Saint-Saëns (8e arrondissement) proposent des micro concerts en petites formations. Des pièces de Bach, Mozart ou encore Massenet entreront en résonnance avec les œuvres du musée. Hall d’entrée, jardin et rotonde Carpeaux – Représentations d’une quinzaine de minutes tout au long de la soirée – Accès libre.

Avec la participation du Conservatoire Camille Saint-Saëns (8e arrondissement) Performances dessinées en musique

Confortablement assis dans un transat, assistez à une performance inédite. Au son des pièces musicales interprétées par les étudiants du conservatoire Camille Saint-Saëns, les artistes de Soirées Dessinées créent en direct des œuvres inspirées des collections du musée. Laissez-vous emporter par le son de la harpe, le geste de l’artiste ou les deux… Galerie Sud – Accès libre dans la limite des places disponibles.

Avec la participation de Soirées Dessinées et du Conservatoire Camille Saint-Saëns (8e arrondissement) Atelier Dessin pour tous

Accompagnés par des plasticiens du musée, laissez-vous inspirer et découvrez les œuvres du musée par le dessin ! Collections permanentes – Accès libre dans la limite des places disponibles, vous pouvez également apporter votre matériel. Parcours – Musée Musique

Une invitation à découvrir la musique des œuvres du Petit Palais. Au fil de votre visite, scannez les QR codes pour écouter les morceaux associés aux œuvres et contemplez ! Collections permanentes – Parcours autonome – Accès libre Petit Palais – Musée des beaux-arts de la Ville de Paris 2 avenue Winston-Churchill 75008 Paris Contact : https://www.petitpalais.paris.fr/

