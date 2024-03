Nuit Européenne des Musées au Parc Explor Wendel Parc Explor Wendel – Musée Les Mineurs Wendel Petite-Rosselle, samedi 18 mai 2024.

Le samedi 18 mai 2024, à l’occasion de la Nuit européenne des Musées, le Parc Explor Wendel vous invite à une expérience unique : une visite nocturne du Musée Les Mineurs Wendel et de la Mine Wendel à la seule lumière des lampes torches.

Plongez dans l’univers fascinant des mineurs et explorez les galeries obscures à la découverte de leur quotidien. Ressentez l’atmosphère authentique de ce lieu unique et vivez une aventure hors du commun.

Le projet « la classe, l’œuvre ! » fera découvrir le travail réalisé par les écoles de Petite-Rosselle.

La galerie « L’art dans le musée » et le café Kaffeeklatsch seront ouverts tout au long de la soirée.

Plus d’informations à venir…

©Parc Explor Wendel