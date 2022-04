NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES AU MUSÉE VERT Le Mans, 14 mai 2022, Le Mans.

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES AU MUSÉE VERT Le Mans

2022-05-14 18:00:00 – 2022-05-14

Le Mans Sarthe

Pendant la soirée, venez découvrir gratuitement les collections du musée Vert! Exposition temporaire, visites des coulisses et découverte des insectes et … Il y en a pour tous les goûts, petits et grands !

=> Tout public – sans inscription

À 18h30 et 20h30 – Visites « insectes et petits animaux des jardins »

À 19h30 et 21h30 – Visites de l’exposition « Clair comme du cristal »

=> Tout public – inscription à l’accueil du musée le soir même

À 22h, 22h30 et 23h – Visites des coulisses du musée. Un parcours unique dans les réserves du musée, en compagnie du responsable des collections. L’occasion rêvée d’observer des spécimens non présentés au public et de comprendre le fonctionnement d’un musée.

musees@lemans.fr +33 2 43 47 39 94 http://www.lemans.fr/musees

