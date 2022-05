Nuit Européenne des Musées au Musée Marzelles Marmande, 14 mai 2022, Marmande.

Nuit Européenne des Musées au Musée Marzelles Musée Albert Marzelles 15 rue Abel Boyé Marmande

2022-05-14 – 2022-05-14 Musée Albert Marzelles 15 rue Abel Boyé

Marmande Lot-et-Garonne

EUR Organisé depuis 2005 par le Ministère de la Culture et de la Communication, le public est invité à découvrir gratuitement une approche des musées en nocturne et au travers de nombreuses animations offrant un contexte privilégié pour une visite libre et ludique.

– A 21h : Improvisation théâtrale par la LIMA (Ligue d’Improvisation Marmandaise Amateur)

Que se passe t-il une nuit au musée?…

Les tableaux sont-ils de vraies natures mortes?

Est-ce que des histoires impro-bables se trament au détour des cimaises?

Venez voir et écouter l’envers du décor.

La Ligue d’Improvisation Marmandaise Amateur va vous tricoter un spectacle inédit à l’occasion de la Nuit des Musées.

+33 5 53 64 42 04

Musée Marzelles – Ville de Marmande

