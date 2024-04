Nuit Européenne des Musées au Musée JF Oberlin Waldersbach, samedi 18 mai 2024.

Nuit Européenne des Musées au Musée JF Oberlin Waldersbach Bas-Rhin

Suivez les guides… Des enfants, la classe !

Évènement proposé par les élèves du Regroupement Pédagogique Intercommunal (école élémentaire de Waldersbach), dans le cadre de l’opération la classe, l’œuvre ! * à l’occasion de la Nuit Européenne des Musées le samedi 18 mai de 19h à 22h.

*Initiée par les Ministères en charge de la culture et de l’éducation, l’opération la classe, l’œuvre ! offre à des classes et leurs enseignants la possibilité de construire un projet d’éducation artistique et culturelle à partir de l’étude d’œuvres d’art issues des collections des musées de France. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 19:00:00

fin : 2024-05-18 22:00:00

25 montée Oberlin

Waldersbach 67130 Bas-Rhin Grand Est oberlin@musee-oberlin.eu

