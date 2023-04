Nuit européenne des musées au musée du quai Branly Musée du quai Branly Jacques Chirac Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Nuit européenne des musées au musée du quai Branly Musée du quai Branly Jacques Chirac, 13 mai 2023, Paris. Le samedi 13 mai 2023

de 18h00 à 23h59

.Tout public. gratuit Gratuit (dans la limite des places disponibles) À l’occasion de la Nuit européenne des musées, prenez de la hauteur au quai Branly ! À l’occasion de la Nuit européenne des musées, (re)découvrez le musée et son architecture, en vous promenant du jardin au toit panoramique, dans une ambiance nocturne propice à l’évasion. Partez à la rencontre de notre voûte céleste et découvrez les secrets des astres en imaginant votre propre cartographie du ciel. Tout au long de la soirée, des surprises vous attendent pour explorer les liens entre la terre et le ciel dans les cultures du monde entier ! Au programme de cette nocturne sous le signe des étoiles : l’observation du ciel depuis le toit terrasse du musée, des animations inédites dans le jardin et plusieurs escales à travers les routes et les continents avec des visites flash dans nos expositions. Sur le plateau des Collections, suivez nos conteurs et laissez-vous transporter par des récits oniriques autour de la nuit. Découvrez aussi les collections et nos expositions à votre rythme : le musée est exceptionnellement gratuit et ouvert jusqu’à minuit. Programme complet disponible prochainement Musée du quai Branly Jacques Chirac 37 quai Branly 75007 Paris Contact : https://m.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/spectacles-fetes-et-evenements/fetes-et-evenements/details-de-levenement/e/nuit-europeenne-des-musees-39798 https://m.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/spectacles-fetes-et-evenements/fetes-et-evenements/details-de-levenement/e/nuit-europeenne-des-musees-39798

