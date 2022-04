NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES AU MUSÉE D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES AU MUSÉE D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE Le Mans, 14 mai 2022, Le Mans. NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES AU MUSÉE D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE Le Mans

2022-05-14 18:00:00 – 2022-05-14

Le Mans Sarthe Pendant la soirée, venez découvrir gratuitement les collections du musée d’histoire et d’archéologie ! Visites, ateliers, quiz, musique ou démonstrations… Il y en a pour tous les goûts, petits et grands ! => Tout public – sans inscription

De 18h à 23h – Visites flashs de l’exposition « Au pied du mur » À 18h30 – Enquête au musée. Par les élèves de la classe de Maitrise et du Chœur préparatoire du Conservatoire.

De 18h30 à 22h30 – Ateliers apprentis céramologues

De 19h à 23h – Visites flashs des collections archéologiques

De 19h30 à 22h30 – “Au pied du mur, l’exposition s’affiche”. Découvrez les créations graphiques de la racle et repartez avec des cartes et badges aux couleurs de l’enceinte pour devenir les ambassadeurs du patrimoine et des musées. => À partir de 10 ans – sans inscription

De 20h30 à 22h30 – Au pied du mur, le quiz. => À partir de 10 ans – inscription à l’accueil du musée le soir même

À 21h – Visites des coulisses du musée. Nuit Européenne des Musées au musée Jean-Claude-Boulard – Carré Plantagenêt musees@lemans.fr +33 2 43 47 46 45 http://www.lemans.fr/musees Pendant la soirée, venez découvrir gratuitement les collections du musée d’histoire et d’archéologie ! Visites, ateliers, quiz, musique ou démonstrations… Il y en a pour tous les goûts, petits et grands ! => Tout public – sans inscription

De 18h à 23h – Visites flashs de l’exposition « Au pied du mur » À 18h30 – Enquête au musée. Par les élèves de la classe de Maitrise et du Chœur préparatoire du Conservatoire.

De 18h30 à 22h30 – Ateliers apprentis céramologues

De 19h à 23h – Visites flashs des collections archéologiques

De 19h30 à 22h30 – “Au pied du mur, l’exposition s’affiche”. Découvrez les créations graphiques de la racle et repartez avec des cartes et badges aux couleurs de l’enceinte pour devenir les ambassadeurs du patrimoine et des musées. => À partir de 10 ans – sans inscription

De 20h30 à 22h30 – Au pied du mur, le quiz. => À partir de 10 ans – inscription à l’accueil du musée le soir même

À 21h – Visites des coulisses du musée. Le Mans

dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse Ville Le Mans lieuville Le Mans Departement Sarthe

Le Mans Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES AU MUSÉE D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE Le Mans 2022-05-14 was last modified: by NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES AU MUSÉE D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE Le Mans Le Mans 14 mai 2022 le mans sarthe

Le Mans Sarthe