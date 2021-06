Lyon 3e Arrondissement Lyon 3e Arrondissement Lyon 3e Arrondissement, Rhône Nuit européenne des musées au Musée des Moulages Lyon 3e Arrondissement Lyon 3e Arrondissement Catégories d’évènement: Lyon 3e Arrondissement

Rhône

Nuit européenne des musées au Musée des Moulages Lyon 3e Arrondissement, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Lyon 3e Arrondissement. Nuit européenne des musées au Musée des Moulages 2021-07-03 – 2021-07-03 Musée des Moulages 87 Cours Gambetta

Lyon 3e Arrondissement Rhône Lyon 3e Arrondissement Profitez de la Nuit européenne des Musées pour visiter le Musée des Moulages et participer au jeu de piste nocturne autour de la Guerre de Troie ! musee.des.moulages@univ-lyon2.fr +33 4 87 24 80 63 dernière mise à jour : 2021-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Lyon 3e Arrondissement, Rhône Étiquettes évènement : Autres Lieu Lyon 3e Arrondissement Adresse Musée des Moulages 87 Cours Gambetta Ville Lyon 3e Arrondissement lieuville 45.75159#4.85429