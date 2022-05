Nuit européenne des musées au Musée des Maisons Comtoises Nancray, 14 mai 2022, Nancray.

Musée des Maisons Comtoises

2022-05-14

Nancray Doubs

EUR 0 Le Musée de plein air des maisons comtoises ouvre ses portes pour la nuit européenne des musées !

Voici le programme :

> Vous allez aimer l’ortie !

Le Samedi 14 Mai 2022 de 20h00 à 21h00

Les élèves se sont inspirés des affiches publicitaires anciennes présentées dans l’exposition “A table !” mais aussi de leurs expérimentations en pleine nature durant leurs séances hebdomadaires d’école dehors. Lors de cette nuit des Musées, ils vanteront les mille et une vertues de l’ortie !

> Gourmandises d’autrefois

Le Samedi 14 Mai 2022 de 20h00 à 21h30

Découvrez la recette des beignets à l’ancienne et l’usage d’ustensiles insolites aujourd’hui disparus.

> Madeleine de Proust

Le Samedi 14 Mai 2022 de 20h00 à 21h30

Autour de la cuisinière à bois et d’une dégustation de crêpes à l’ortie, souvenez-vous de vos goûters d’enfance. Et vous, quelle était votre madeleine de Proust ?

> Histoires de manger

Le Samedi 14 Mai 2022 de 20h15 à 20h45 et de 21h à 21h30

Et si on contait ? En famille et en jouant, inventez un mini-conte tel une recette à partir de quelques ingrédients tirés au hasard.

> Nuit gourmande au musée

Le Samedi 14 Mai 2022 de 20h00 à 20h30 et de 20h30 à 22h

À TABLE ! QUE MET-ON DANS NOS ASSIETTES ?

1er avril – 6 novembre 2022

Vous êtes salé ou plutôt sucré ? Cuisson vapeur ou plat en sauce ? Plateau télé en solo ou banquet en tribu ?L’exposition au menu en 2022 vous invite à vous pencher sur le contenu de votre assiette. Au moment de faire nos courses, de cuisiner, puis de passer à table, une question se pose : que signifie « bien manger »? De nos goûts personnels à l’alimentation durable en passant par les recommandations nutritionnelles, pas si facile de faire les bons choix ! Et bon appétit bien sûr !

> Balade nocturne

Le Samedi 14 Mai 2022 de 20h00 à 22h00

Munis de votre lampe de poche, partez pour une balade insolite dans le parc du musée. Apprenez à reconnaître et cuisiner les plantes sauvages comestibles. Promenades découverte (30 minutes environ) suivies d’une dégustation de tisanes. Départs à 20h et 21h.

musee@maisons-comtoises.org +33 3 81 55 29 77 https://www.maisons-comtoises.org/calendrier/68/349-Nuit-des-mus%C3%A9es

Rue du Musée Musée des Maisons Comtoises Nancray

