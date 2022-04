Nuit Européenne des musées au Musée des égouts Musée des Egouts Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Nuit Européenne des musées au Musée des égouts Musée des Egouts, 14 mai 2022, Paris. Le samedi 14 mai 2022

de 17h00 à 21h00

. gratuit

Lors de la nuit européenne des musées, le samedi 14 mai, le Musée des égouts vous invite à des visites immersives, toute la soirée. Partez à la découverte des secrets de Paris, qui se trouvent juste en dessous de vos pieds ! Le musée vous invite à des visites immersives, pour vous glisser dans la peau d’un égoutier. Le samedi 14 mai, de 17h à 21h, découvrez l’histoire, le travail de curage et d’entretien primordiaux dans les égouts. Au cœur des enjeux de la régulation des eaux, le musée vous éclaire sur leur traitement au service de la protection de l’environnement et du fleuve. Musée des Egouts 93, quai d’Orsay 75007 Paris Contact : https://musee-egouts.paris.fr/ 01 53 68 27 84

