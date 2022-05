Nuit européenne des musées au Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie Besançon, 14 mai 2022, Besançon.

Nuit européenne des musées au Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie 1 Place de la Révolution Besançon

2022-05-14 19:00:00 – 2022-05-14 Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie 1 Place de la Révolution

Besançon Doubs

EUR 0 Le Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie propose de nombreuses animations pour la nuit européenne des musées !

Voici le programme :

> Atelier Mosaïque romaine en continu pour petit⸱e⸱s et grand⸱e⸱s par Violette Caria, médiatrice culturelle

A la manière des romains, devenez un⸱e mosaïste le temps d’une soirée et composez vous-même votre mosaïque que vous rapporterez chez vous.

de 19h à 21h / à partir de 3 ans

> La classe l’oeuvre

Présentation des travaux et médiation autour du cabinet de curiosité par les élèves de 6e de la classe à horaires aménagés en arts plastiques (CHAAP) du collège Lumière

De 19h à 20h15 / Tout public

Présentation des travaux et médiation autour de L’hallali du cerf de Courbet par les élèves de 3e de la classe à horaires aménagés en arts plastiques (CHAAP) du collège Lumière

De 20h30 à 21h45 / Tout public

> Je singe, performance artistique de Cécile Meynier

Cécile Meynier pratique la céramique depuis quelques années maintenant et ce nouveau médium a soulevé la question de l’usage de l’œuvre et sa fonction. La performance devient le moyen d’activer ses créations céramiques. Le corps, le son, la voix, l’image, l’eau, le vent s’immiscent dans le travail pour donner lieu à des scènes et paysages à la fois visuels et sonores. La superposition des couches à la manière d’un collage, gonfle les sentiments d’étrangeté et de décalage tout en laissant de plus en plus de place à la fiction et à la narration. Ces actions sont à considérer comme une mise en lumière du temps gestationnel de l’œuvre, de sa maturation et de sa fabrication. Une certaine manière de rompre avec le silence de la sculpture. Pour la Nuit européenne des Musées, elle proposera « Je singe », une action qui abordera la question de la citation dans l’histoire de l’art (au sein même de la collection du musée) tout en évoquant aussi bien l’actualité que nous traversons, que des moments de vie plus intimes ; le tout articulé de manière satirique et décalée en toute animalité !

De 19h15 à 20h15 / Tout public

> * Sur les pas des Granvelle, visite guidée par Sébastien Laporte, médiateur culturel

Nicolas de Granvelle, bâtisseur du palais Granvelle devenu musée du Temps, a initié de son vivant une collection d’art qui constitue le fonds initial des musées de Besançon. Son portrait du Titien et celui de son fils cardinal Antoine de Granvelle, également un important mécène d’art, sont présentés au MBAA durant la fermeture du musée du Temps. Ensemble, ils côtoient des œuvres de leur collection comme la célèbre descente de croix du Bronzino.

À 20h30 et à 21h30 / Tout public

> *En toute discrétion. Estampes, livres et cartes de la collection Michel et Christiane Jacquemin, visite guidée de l’exposition temporaire par Fanny, médiatrice culturelle

À 19h15 et à 21h / Tout public

> *Visage de femmes, visite-débat par Eloïse Desoche, médiatrice culturelle

Venez découvrir les femmes au musée des Beaux-Arts et d’Archéologie. En une heure et demi, voyagez dans le temps pour tenter de décoder la place que l’histoire ne leur à pas donné. Un débat à la fin de la visite nous permettra d’échanger sur ces problématiques et de rêver un monde plus équitable.

De 19h30 à 21h / 14-25 ans

> * Les sens de visite, visite guidée par Miléna Buguet, chargée des publics en situation de handicap aux musées du Centre

Axée sur les 5 sens à travers les collections Beaux-Arts.

À 20h / Tout public

> * Visite guidée du Cabinet des Arts graphiques par la conservatrice Amandine Royer et Romane Arriat, assistante de collection et régie arts graphiques

Amandine Royer, conservatrice des Arts graphiques et Romane Arriat, assistante de collection et régie arts graphiques vous ouvrent les portes du Cabinet des arts graphiques. Une visite spéciale, dédiée aux étapes préparatoires de l’exposition : restauration, montage et encadrement des estampes.

À 20h15 et à 22h / Tout public

> * Les secrets de la momie Ânkhpakhered, visite guidée des collections Egyptologie par Julien Cosnuau, conservateur des collections archéologiques.

Le prêt exceptionnel de l’ensemble funéraire de Seramon constitua une opportunité pour le musée d’une rotation d’accrochage au bénéfice d’un autre ensemble, celui d’Ânkhpakhered. À l’occasion de la Nuit Européenne des Musées, nous proposons deux visites spécialement dédiées à ce dessinateur du Temple d’Amon, qui permettra d’aborder tant les pratiques funéraires de l’Égypte antique que l’histoire des collections du musée.

À 20h45 et 22h30 / Tout public

> * Les incontournables : visite guidée découverte des collections Beaux-Arts par Eloïse Desoche, médiatrice culturelle

À 22h15 / Tout public

Entrées et animations gratuites, *Places limitées, réservation conseillée, dans la limite des places disponibles : reservationsmusees@besancon.fr

musee-beaux-arts-archeologie@besancon.fr +33 3 81 87 80 67 https://www.mbaa.besancon.fr/event/la-nuit-europeenne-des-musees-le-21-mai-de-19h-a-minuit/

Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie 1 Place de la Révolution Besançon

