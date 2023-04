Nuit Européenne des musées au musée des Arts et Métiers Musée des Arts et Métiers Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le samedi 13 mai 2023

de 18h00 à 00h00

.Tout public. gratuit Réservation le jour même à l’accueil pour les ateliers 30 minutes avant Rendez-vous pour une déambulation nocturne au musée des Arts et Métiers, des visites flash, des démonstrations et des ateliers en famille vous sont proposés tout au long de la soirée. Programme de la soirée Ateliers en famille Atelier en famille | Le thaumatrope

à 18h30, 19h, 19h30, 20h, 20h30, 21h, 21h30 et 22h Après avoir découvert différents jouets optiques, les enfants, de 7 à 12 ans, obligatoirement accompagnés d’un adulte, réalisent un thaumatrope sur le thème de la nuit. Durée : 20 min, réservation le jour même à l’accueil (tickets à retirer à partir de 18h), rendez-vous : centre de documentation (1er étage) Atelier en famille | La lanterne magique

à 18h30, 19h, 19h30, 20h, 20h30, 21h, 21h30 et 22h Les enfants, de 7 à 12 ans obligatoirement accompagnés d’un adulte, découvriront le fonctionnement d’une lanterne magique, et réaliseront leur propre plaque de lanterne magique qu’ils pourront ensuite tester. Durée : 20 min, réservation le jour même à l’accueil (tickets à retirer à partir de 18h), rendez-vous : salle d’atelier (1er étage) Démonstrations Démonstration | Venez voir la Terre tourner

à 18h30, 19h, 20h, 21h, 22h 23h et 23h30 En 1851, la foule parisienne affluait au Panthéon pour y voir osciller le pendule de Foucault. Aujourd’hui, vous pouvez revivre cette expérience exceptionnelle sous la voûte, non moins prestigieuse, de l’église Saint-Martin-des-Champs. Durée : 15 min, sans réservation, rendez-vous dans l’église Saint-Martin-des-Champs (rez-de-chaussée) Démonstration | Le phonographe

à 19h30 et 21h Une membrane, une pointe d’acier et un support….tout est là pour graver puis écouter le son d’une musique ou les inflexions mélodieuses d’une voix ! Magiques, les premiers phonographes le sont même dans leur plus simple expression. Durée : 15 min, sans réservation, rendez-vous dans la collection Communication (1er étage) Démonstration | Le pianola

à 20h30 et 22h30 Avec ce piano, ce ne sont pas des mouvements fluides ni de la dextérité des doigts de nos mains que naîtra la mélodie. Tout se joue à la force du mollet ! Durée : 15 min, sans réservation, rendez-vous dans la collection Mécanique (1er étage) Visites flash Visite flash | Laboratoire de Lavoisier

à 19h et 21h30 Devant les instruments utilisés par le célèbre scientifique au parcours hors du commun, découvrez les fabuleuses expériences et les théories développées par le père de la chimie moderne. Durée : 15 min, sans réservation, rendez-vous dans la collection Instruments scientifiques (2e étage) Visite flash | Le fardier de Cugnot

à 19h30 et 22h30 En 1769, L’ingénieur militaire Nicolas Cugnot construit le premier véhicule capable de s’affranchir de la traction animale. Venez découvrir l’histoire de cet audacieux projet qui déchaîna les passions. Durée : 15 min, sans réservation, rendez-vous dans la collection Transports (rez-de-chaussée) Visite flash | Le télégraphe de Chappe

à 20h En 1793, d’étranges tours coiffées de poteaux articulés fleurissent dans le paysage… Claude Chappe vient d’inaugurer la première « ligne » de son télégraphe optique, ancêtre des télécommunications. Durée : 15 min, sans réservation, rendez-vous dans la collection Communication (1er étage) Visite flash | Les trésors de l’église

à 20h30 et 21h30 L’emblématique église Saint-Martin-des-Champs regorge de nombreux trésors techniques. Laissez-vous surprendre par cette visite flash mystère, au gré de nos coups de cœur ! Durée : 15 min, sans réservation, rendez-vous dans l’église Saint-Martin-des-Champs (rez-de-chaussée) Visite flash | L’avion d’Ader

à 22h et 23h En 1890, une étrange chauve-souris mécanique s’apprête à franchir une étape décisive de la conquête de l’air grâce à sa machine à vapeur assez légère et puissante pour s’affranchir de la pesanteur ! Durée : 15 min, sans réservation, rendez-vous dans la collection Transports (1er étage/escalier d’honneur) Musée des Arts et Métiers 60, rue Réaumur 75003 Paris Contact : https://www.arts-et-metiers.net/musee/nuit-europeenne-des-musees-2023 https://www.arts-et-metiers.net/musee/nuit-europeenne-des-musees-2023

