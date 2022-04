NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES AU MUSÉE DE TESSÉ Le Mans, 14 mai 2022, Le Mans.

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES AU MUSÉE DE TESSÉ Le Mans

2022-05-14 18:00:00 – 2022-05-14

Le Mans Sarthe

Pendant la soirée, venez découvrir gratuitement les collections du musée de Tessé ! Visites, ateliers, performances, musique ou visite théâtrale… Il y en a pour tous les goûts, petits et grands !

=> De 18h à 22h – Le mur : fresque participative

Plein Champ inaugure pour la nuit des musées un nouveau mur installé dans le parc du musée de Tessé pour des rencontres inédites !

L’artiste WIA est invité à s’emparer des collections du musée pour créer une œuvre originale en direct. Tout public – sans inscription

=> À 20h – Atelier « musée à croquer ». Dès 8 ans – inscription à l’accueil du musée le soir même

=> Tout public – sans inscription :

De 18h à 23h – « La classe, l’œuvre ! » : interventions artistiques des élèves du lycée Touchard.

De 19h à 20h et de 21h30 à 22h30 – L’échappée de Tessé, enquête picturale

À 19h, 20h, 22h et 23h – Visites de la galerie égyptienne

À 20h30 et 21h30 – Dialogue avec l’imaginaire Debussyste

Le musée de Tessé participe à la Nuit Européenne des Musées

musees@lemans.fr +33 2 43 47 38 51 http://www.lemans.fr/musees

Le Mans

