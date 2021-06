Lyon 2e Arrondissement Lyon 2e Arrondissement Lyon 2e Arrondissement, Rhône Nuit européenne des musées au Musée de l’Imprimerie Lyon 2e Arrondissement Lyon 2e Arrondissement Catégories d’évènement: Lyon 2e Arrondissement

Rhône

Nuit européenne des musées au Musée de l’Imprimerie Lyon 2e Arrondissement, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Lyon 2e Arrondissement. Nuit européenne des musées au Musée de l’Imprimerie 2021-07-03 – 2021-07-03 Musée de l’Imprimerie et de la communication graphique 13 rue de la Poulaillerie

Lyon 2e Arrondissement Rhône Découverte de l’atelier typographique du musée de l’imprimerie. mil@mairie-lyon.fr +33 4 78 37 65 98 http://www.imprimerie.lyon.fr/ dernière mise à jour : 2021-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Lyon 2e Arrondissement, Rhône Étiquettes évènement : Autres Lieu Lyon 2e Arrondissement Adresse Musée de l'Imprimerie et de la communication graphique 13 rue de la Poulaillerie Ville Lyon 2e Arrondissement lieuville 45.76423#4.83479