Paris

Le samedi 13 mai 2023

de 19h30 à 00h00

.Tout public. gratuit Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. À l’occasion de Nuit européenne des musée, participez à une nocturne gratuite au musée de l’Homme. De 19h30 à minuit, le Musée de l’Homme vous offre toutes ses expositions ! Écarquillez vos yeux avec la performance chorégraphique du Ballet de la danse physique contemporaine de Marseille, faites le point sur les arts de nos origines avec l’exposition Arts et Préhistoire. Sans oublier les époustouflantes collections permanentes de la Galerie de l’Homme ! De 19h30 à minuit : Impromptus avec les médiatrices culturelles et scientifiques du Musée de l’Homme. À 20h : assistez à la performance originale du ballet de la danse physique contemporaine de Marseille. Samedi 13 mai 2023 de 19 h 30 à minuit – Tout public.

Musée de l'Homme 17 Place du Trocadéro et du 11 Novembre 75016 Paris

