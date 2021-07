Crépy-en-Valois Crépy-en-Valois Crépy-en-Valois, Oise Nuit européenne des musées au musée de L’Archerie et du Valois Crépy-en-Valois Crépy-en-Valois

Crépy-en-Valois Oise Crépy-en-Valois Rendez-vous le samedi 3 juillet à partir de 19h au musée de l’Archerie et du Valois à Crepy-en-Valois pour une soirée au musée en musique !

Au programme un concert du duo Ishtar, chants et musique de tradition orientale.

Gratuit. Informations au 03 44 59 21 97

