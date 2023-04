Nuit Européenne des musées au musée de la Vie Romantique Musée de la Vie romantique, Hôtel Scheffer-Renan Paris Catégories d’Évènement: île de France

Nuit Européenne des musées au musée de la Vie Romantique
Musée de la Vie romantique, Hôtel Scheffer-Renan, 13 mai 2023, Paris.

de 18h30 à 23h00

.Tout public. gratuit sous condition Entrée libre dans la limite des places disponibles. Nous vous proposons trois spectacles pour cette nouvelle édition en lien avec » La Classe et l’Oeuvre « : – Restitution du projet des élèves de la classe de 3ème 4 du collège parisien Marx Dormoy. – Un concert proposé par les élèves du Conservatoire à Rayonnement régional de Paris, mis en scène par Marie- France Giret. – Un concert-lecture par la troupe de Patrick Scheyder. Samedi 13 mai 2023 | Ouverture du musée de 18h30 à 23h | gratuit* nuitdesmusees.fr #nuitdesmusees

Entrée libre dans la limite des places disponibles, sans réservation. Restitution du projet des élèves de la classe de 3ème 4 du collège parisien Marx Dormoy entre 11h et 13h dans le cadre du dispositif des ministères de l’éducation nationale et de la culture « La classe, l’œuvre ! » adossé à la Nuit des musées. Depuis 2013, les ministères de la Culture et de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports ont mis en place un dispositif inédit intitulé « La classe, l’œuvre ! » qui a pour objectif de proposer à des scolaires de s’approprier un patrimoine commun pour, le temps d’une soirée, se faire passeur de culture et le restituer auprès de leurs camarades et de leurs proches.

Concerts des étudiants du Conservatoire à rayonnement régional de Paris de la classe de Marie-France Giret à partir de 18h dans les salles du parcours permanent du musée : ► programme à venir-. 2 sessions 18h et 20h, durée 40′

de la classe de Marie-France Giret à partir de 18h dans les salles du parcours permanent du musée : ► programme à venir-. Concert-lecture « George SAND et la forêt de Fontainebleau, une ZAD au XIXème siècle » avec Patrick SCHEYDER piano et conception, Camille ETIENNE textes, Abdelghani BENHELAL chant et contes Kabyles à 19h et à 21h dans la cour du musée : Patrick Scheyder est un pianiste professionnel qui crée des spectacles musicaux au cœur de la nature depuis plus de dix ans.

► 2 sessions : 19h et 21h, durée 1h ⇒ En savoir plus :

Musée de la Vie romantique, Hôtel Scheffer-Renan
16 rue Chaptal 75009 Paris
Contact : https://museevieromantique.paris.fr/fr/les-actualites/nuit-europ%C3%A9enne-des-mus%C3%A9es-samedi-13-mai-2023
01 55 31 95 67

© Zoo, designers graphiques × Arthur Bon

