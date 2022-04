Nuit Européenne des Musées au Musée de la Vie romantique – Danse et Théâtre Musée de la Vie romantique, Hôtel Scheffer-Renan Paris Catégories d’évènement: île de France

“L’esprit cherche et c’est le cœur qui trouve” Déambulation dansée dans les espaces du Musée Les chorégraphies dialoguent avec les espaces du musée. Petits formes de duo de danse contemporaine dans la cour et les différents espaces du musée. Processus de création collectif pour le choix des espaces par les élèves. Élèves du département d’art dramatique, classe de danse de Valérie Onnis. 19h, 20h et 21h. Entrée libre, dans la limite des places disponibles Musée de la Vie romantique, Hôtel Scheffer-Renan 16 rue Chaptal 75009 Paris Contact : https://conservatoires.paris.fr/conservatoires/crr https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis

