Nuit européenne des musées au Musée de la mine Saint-Étienne Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Saint-Étienne

Nuit européenne des musées au Musée de la mine Saint-Étienne, 14 mai 2022, Saint-Étienne. Nuit européenne des musées au Musée de la mine Musée de la mine 3 boulevard Franchet D’Esperey Saint-Étienne

2022-05-14 – 2022-05-14 Musée de la mine 3 boulevard Franchet D’Esperey

Saint-Étienne Loire De 18h à minuit, profitez de la programmation mise en place par le musée !

Parcourez l’exposition temporaire et profitez d’une programmation inédite. museemine@saint-etienne.fr +33 4 77 43 83 23 http://www.musee-mine.saint-etienne.fr/ Musée de la mine 3 boulevard Franchet D’Esperey Saint-Étienne

dernière mise à jour : 2022-05-09 par

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Étienne Autres Lieu Saint-Étienne Adresse Musée de la mine 3 boulevard Franchet D'Esperey Ville Saint-Étienne lieuville Musée de la mine 3 boulevard Franchet D'Esperey Saint-Étienne Departement Loire

Saint-Étienne Saint-Étienne Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-etienne/

Nuit européenne des musées au Musée de la mine Saint-Étienne 2022-05-14 was last modified: by Nuit européenne des musées au Musée de la mine Saint-Étienne Saint-Étienne 14 mai 2022 Loire saint-étienne

Saint-Étienne Loire