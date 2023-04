Nuit européenne des musées au Musée d’Art Moderne de Paris Musée d’Art Moderne de Paris Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le samedi 13 mai 2023

de 18h00 à 23h30

.Tout public. gratuit Visites guidées et performance : entrée gratuite dans la limite des places disponibles Dans le cadre de l’édition 2023 de la Nuit européenne des musées, le Musée d’Art Moderne de Paris accueille les visiteurs pour une nocturne gratuite de 18h à 23h30. Au programme : visites guidées des collections et performance artistique exclusive. À l’occasion de l’édition 2023 de la Nuit européenne des musées, le MAM Paris vous invite à (re)découvrir ses collections. Seul·e·s ou accompagné·e·s d’un conférencier, partez à la rencontre des grands courants artistiques du XXème siècle jusqu’à nos jours et des chefs-d’œuvre du musée. L’occasion de découvrir notamment la donation Zao Wou-Ki et le nouvel accrochage Mondes Parallèles dans les collections contemporaines. Le programme : Visites guidées des collections à À 19h / 19h30 / 20h / 20h30 / 21h / 21h30

Performance kinésphère par Les Gens d’Uterpan de 19h à 23h : création exclusive pour le MAM Paris Venez nombreux·ses ! Musée d’Art Moderne de Paris 11, avenue du Président Wilson 75016 Paris Contact : https://www.mam.paris.fr/ 01 53 67 40 00 https://www.facebook.com/MAMParis https://www.facebook.com/MAMParis https://www.mam.paris.fr/fr/activite/nuit-europeenne-des-musees-2023?activity_date=1683993600

Fabrice Gaboriau Vue des collections permanentes du Musée d’Art Moderne de Paris, 2022

