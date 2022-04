Nuit Européenne des Musées au Musée Cernuschi – Théâtre et danse Musée Cernuschi – musée des arts de l’Asie de la Ville de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 14 mai 2022

de 19h00 à 21h30

gratuit

“Miniatures aux mondes” Dialogue (danse et théâtre) entre les étudiants d’art dramatique du Conservatoire à rayonnement régional de Paris et la collection permanente du Musée Cernuschi. Les langages dialoguent avec la collection du musée pour inventer des rencontres entre la grandeur de l’expérience intime et la magnificence de l’objet qui raconte le monde. Petits formes de duo de danse contemporaine et de textes en jeu dans l’entrée, les escaliers et la salle du Bouddha ainsi qu’une miniature dans la courette située à gauche avant de rentrer dans le hall du musée. Processus de création collectif pour le choix des espaces et les élèves ont choisi les objets du quotidien dont ils vont s’inspirer. Élèves du département d’art dramatique Marc Ernotte, Fabrice Merlen, préparation 19h, 20h et 21h dans les différents espaces du Musées. Entrée libre, dans la limite des places disponibles Musée Cernuschi – musée des arts de l’Asie de la Ville de Paris 7 avenue Velasquez 75008 Paris Contact : https://conservatoires.paris.fr/conservatoires/crr https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis

