NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES AU MÉMORIAL DE VERDUN
2021-07-03 19:00:00 19:00:00 – 2021-07-03 22:00:00 22:00:00

À l'occasion de la Nuit européenne des Musées, le Mémorial de Verdun sera ouvert gratuitement de 19h à 22h samedi 3 juillet 2021 !

Profitez-en pour découvrir ou redécouvrir ce haut lieu d’Histoire et de Mémoire ! Plusieurs nouveautés sont au rendez-vous :

– Un nouvel espace librairie-boutique & cafétéria entièrement rénovés

– L’exposition temporaire « On ne passe pas ! » Les fortifications, du système Séré de Rivières à la ligne Maginot au deuxième niveau

– « Verdun, paysage de Guerre – paysage de paix. », un nouveau dispositif de réalité virtuelle permettant de découvrir, à l’aide de casques de réalité virtuelle, les paysages du champ de bataille de Verdun avant, pendant et après les combats ! +33 3 29 88 19 16 http://www.memorial-verdun.fr/ © Hervé Abbadie dernière mise à jour : 2021-06-28 par

