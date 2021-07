NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES AU MANAS Laval, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Laval.

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES AU MANAS 2021-07-03 13:30:00 – 2021-07-03 23:00:00 Place de la Trémoille Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers

Laval Mayenne Laval

Au programme :

EXPOSITION TEMPORAIRE ISE – FORTUNA

Inauguration de l’exposition Ise Fortuna

Ise, de son nom Isabelle Cellier, transforme la pratique textile en un langage artistique fantasmagorique. Son monde est peuplé de chimères et figures hiératiques qui sous une apparente douceur cachent un certain malaise. L’artiste s’est approprié d’anciens savoir-faire qu’elle revisite : broderies en relief, associations de textiles divers, décors aux points de chaînette… Après avoir exposé à la Piscine de Roubaix en 2019, Ise imagine pour Laval une installation inédite destinée à occuper toute la salle d’honneur.

Gratuit, sans inscription

À 18h30

Trois cent soixante-cinq déesses | Performance artistique

Avec patience et minutie, Ise Cellier a tissé l’exposition conçue spécialement pour la vaste salle d’exposition du MANAS | Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers. A l’occasion de la Nuit Européenne des Musées, l’artiste invite le public à participer à une dernière création collaborative et éphémère. L’œuvre participative évoque une longue année de travail : avec le public, l’artiste dessinera au posca trois cent soixante-cinq déesses qui veilleront sur cette exposition.

Gratuit, sans réservation

De 13h30 à 23h

De bonne augure | Atelier de création plastique

Sur des sachets de thé, Ise Cellier a cousu et peint pour rendre visible ce que le hasard des tâches avait raconté. Laissez infuser en vous l’univers poétique de l’artiste et réalisez vos propres scènes baignées de poésie.

Gratuit, sans réservation

De 20h à 23h

COLLECTIONS PERMANENTES

Trésors sous clef | Chasse au trésor

Dans les réserves du Musée, à l’abri des regards curieux, les œuvres trépignent d’impatience. Elles entreront bientôt en scène, s’exposeront à tous et dévoileront leur secret. Elles attendent mais, dans la serrure, le cliquetis des clefs tarde à se faire entendre. Le trousseau aurait-il disparu? Des énigmes coriaces vous permettront de résoudre ce sacré hic.

Gratuit, sans réservation

De 20h à 23h

La classe, l’œuvre ! | Exposition

Le nom de François Monchâtre est associé à des « Crétins » au sourire crispé dont l’artiste use pour dénoncer la bêtise humaine. Il égratigne gentiment ses contemporains et manie allègrement la satire et le calembour. L’univers monochrome de François Monchâtre, où le sérieux n’a pas le droit de cité, a inspiré les élèves en classe ULIS du Lycée Robert Buron. Une multitude de « Crétins », réalisée par les élèves, s’installent au MANAS le temps du week-end !

Gratuit, sans réservation

Samedi, de 9h à 12h et de 13h30 à 18h

Dimanche, de 14h à 18h

EN PARTENARIAT AVEC LAVAL VIRTUAL

Éditions Animées | Un coloriage en mouvement

Éditions Animées est à l’origine du Cahier de Dessin Animé : un livre de coloriage qui se transforme en scènes en mouvement. Au cours de votre visite, réalisez votre propre dessin dans les salles du MANAS.

Gratuit

Samedi 3 juillet, de 13h30 à 18h

Art of Corner | Expérience virtuelle immersive

Dans le cadre du festival Laval Virtual, Art of Corner propose une expérience immersive aux visiteurs du MANAS et les invitent à la rencontre de six chefs-d’œuvre appartenant aux collections nationales et emblématiques de la préhistoire à l’art moderne. Au fil de ce parcours guidé, les visiteurs entrent en interaction avec un univers inédit à l’aide d’un casque de réalité virtuelle.

Gratuit

Samedi 3 juillet, de 20h à 22h

Lundi 5 et mardi 6 juillet, de 9h à 12h et de 13h30 à 18h

La Nuit Européenne des Musées, c’est samedi ! Rendez-vous au MANAS pour découvrir la toute nouvelle exposition Ise – Fortuna et pleins d’autres surprises…

+33 2 53 74 12 30 https://musees.laval.fr/manas/

Au programme :

EXPOSITION TEMPORAIRE ISE – FORTUNA

Inauguration de l’exposition Ise Fortuna

Ise, de son nom Isabelle Cellier, transforme la pratique textile en un langage artistique fantasmagorique. Son monde est peuplé de chimères et figures hiératiques qui sous une apparente douceur cachent un certain malaise. L’artiste s’est approprié d’anciens savoir-faire qu’elle revisite : broderies en relief, associations de textiles divers, décors aux points de chaînette… Après avoir exposé à la Piscine de Roubaix en 2019, Ise imagine pour Laval une installation inédite destinée à occuper toute la salle d’honneur.

Gratuit, sans inscription

À 18h30

Trois cent soixante-cinq déesses | Performance artistique

Avec patience et minutie, Ise Cellier a tissé l’exposition conçue spécialement pour la vaste salle d’exposition du MANAS | Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers. A l’occasion de la Nuit Européenne des Musées, l’artiste invite le public à participer à une dernière création collaborative et éphémère. L’œuvre participative évoque une longue année de travail : avec le public, l’artiste dessinera au posca trois cent soixante-cinq déesses qui veilleront sur cette exposition.

Gratuit, sans réservation

De 13h30 à 23h

De bonne augure | Atelier de création plastique

Sur des sachets de thé, Ise Cellier a cousu et peint pour rendre visible ce que le hasard des tâches avait raconté. Laissez infuser en vous l’univers poétique de l’artiste et réalisez vos propres scènes baignées de poésie.

Gratuit, sans réservation

De 20h à 23h

COLLECTIONS PERMANENTES

Trésors sous clef | Chasse au trésor

Dans les réserves du Musée, à l’abri des regards curieux, les œuvres trépignent d’impatience. Elles entreront bientôt en scène, s’exposeront à tous et dévoileront leur secret. Elles attendent mais, dans la serrure, le cliquetis des clefs tarde à se faire entendre. Le trousseau aurait-il disparu? Des énigmes coriaces vous permettront de résoudre ce sacré hic.

Gratuit, sans réservation

De 20h à 23h

La classe, l’œuvre ! | Exposition

Le nom de François Monchâtre est associé à des « Crétins » au sourire crispé dont l’artiste use pour dénoncer la bêtise humaine. Il égratigne gentiment ses contemporains et manie allègrement la satire et le calembour. L’univers monochrome de François Monchâtre, où le sérieux n’a pas le droit de cité, a inspiré les élèves en classe ULIS du Lycée Robert Buron. Une multitude de « Crétins », réalisée par les élèves, s’installent au MANAS le temps du week-end !

Gratuit, sans réservation

Samedi, de 9h à 12h et de 13h30 à 18h

Dimanche, de 14h à 18h

EN PARTENARIAT AVEC LAVAL VIRTUAL

Éditions Animées | Un coloriage en mouvement

Éditions Animées est à l’origine du Cahier de Dessin Animé : un livre de coloriage qui se transforme en scènes en mouvement. Au cours de votre visite, réalisez votre propre dessin dans les salles du MANAS.

Gratuit

Samedi 3 juillet, de 13h30 à 18h

Art of Corner | Expérience virtuelle immersive

Dans le cadre du festival Laval Virtual, Art of Corner propose une expérience immersive aux visiteurs du MANAS et les invitent à la rencontre de six chefs-d’œuvre appartenant aux collections nationales et emblématiques de la préhistoire à l’art moderne. Au fil de ce parcours guidé, les visiteurs entrent en interaction avec un univers inédit à l’aide d’un casque de réalité virtuelle.

Gratuit

Samedi 3 juillet, de 20h à 22h

Lundi 5 et mardi 6 juillet, de 9h à 12h et de 13h30 à 18h

dernière mise à jour : 2021-06-29 par