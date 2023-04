Nuit européenne des musées au mahJ musée d’art et d’histoire du Judaïsme Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Nuit européenne des musées au mahJ musée d’art et d’histoire du Judaïsme, 13 mai 2023, Paris. Le samedi 13 mai 2023

de 18h00 à 22h00

.Tout public. A partir de 4 ans. gratuit Réservation sur place le jour même pour les activités avec jauge (les visites guidées) La collection permanente est gratuite, sans réservation. L’accès à l’exposition « Pierre Dac. Le parti d’en rire » reste payante, sur réservation en ligne d’un créneau de visite horodaté La nuit tombée, la magie des œuvres opère et le musée s’anime et se découvre autrement. L’occasion rêvée d’arpenter le musée entre amis ou en famille et d’admirer les œuvres sous un nouvel angle ! Visites et surprises sont au rendez-vous pour les enfants et pour les adultes ! La collection permanente est gratuite pour une découverte nocturne. Au programme : De 18h à 19h :

Restitution du projet « Conte à graver, conte à déplier » de la classe de CM1-CM2 de l’école élémentaire Rue de Tanger à Paris 19 e autour du livre pour la jeunesse Eliezer et la carotte géante illustré par l’artiste Issachar Ber Ryback, dans le cadre du projet « La classe, l’œuvre ! »;

: Restitution du projet « Conte à graver, conte à déplier » de la classe de CM1-CM2 de l’école élémentaire Rue de Tanger à Paris 19 autour du livre pour la jeunesse Eliezer et la carotte géante illustré par l’artiste Issachar Ber Ryback, dans le cadre du projet « La classe, l’œuvre ! »; De 18h à 20h :

Des activités gratuites pour les enfants, en libre accès

Dans la cour d’honneur : un atelier de création sur le thème « collage cubiste » (de 4 à 12 ans),

Dans le musée : la découverte de la collection permanente en autonomie à l’aide d’un des livrets-jeux : « Quel artiste pour ton portrait ? » (à partir de 4 ans) , « Papillon brodeur » (à partir de 4 ans) ou « Les galons du capitaine » (à partir de 7 ans) ;

Des activités gratuites pour les enfants, en libre accès Dans la cour d’honneur : un atelier de création sur le thème « collage cubiste » (de 4 à 12 ans), Dans le musée : la découverte de la collection permanente en autonomie à l’aide d’un des livrets-jeux : « Quel artiste pour ton portrait ? » (à partir de 4 ans) , « Papillon brodeur » (à partir de 4 ans) ou « Les galons du capitaine » (à partir de 7 ans) ; À 20h15, à 21h15 et à 22h15 :

Visites nocturnes « Ryback, en ombre et lumière » dévoilent l’œuvre d’Issachar Ber Ryback de manière insolite (durée de chaque visite : 45 minutes).

Visites gratuites, inscription sur place 30 minutes avant le début de la visite (dans la limite des places disponibles). musée d’art et d’histoire du Judaïsme 71 rue du temple 75003 Paris Contact : https://www.mahj.org/fr/programme/nuit-europeenne-des-musees-2023-30457 https://fr-fr.facebook.com/mahjparis/ https://fr-fr.facebook.com/mahjparis/ https://mahj.tickeasy.com/fr-FR/parcourspermanent?famillesParentes=1717741443250300000

mahJ. Photo : Giovanni Ricci-Novara Nuit des musées au mahJ

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu musée d'art et d'histoire du Judaïsme Adresse 71 rue du temple Ville Paris Departement Paris Lieu Ville musée d'art et d'histoire du Judaïsme Paris

musée d'art et d'histoire du Judaïsme Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Nuit européenne des musées au mahJ musée d’art et d’histoire du Judaïsme 2023-05-13 was last modified: by Nuit européenne des musées au mahJ musée d’art et d’histoire du Judaïsme musée d'art et d'histoire du Judaïsme 13 mai 2023 Musée d'art et d'histoire du Judaïsme Paris Paris

Paris Paris