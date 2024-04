Nuit européenne des musées au château de Bussy-Rabutin Château de Bussy-Rabutin Bussy-le-Grand, samedi 18 mai 2024.

Nuit européenne des musées au château de Bussy-Rabutin
Samedi 18 mai, 19h30
Château de Bussy-Rabutin
Entrée libre ; prévoyez une lampe torche

Début : 2024-05-18T19:30:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T19:30:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Participez à la première Nuit des musées du Château de Bussy-Rabutin.

(Re)découvrez le monument grâce des déambulations nocturnes : découvrez les tableaux du château comme vous ne les avez jamais vu, dégustez un tableau avec un médiateur ou écoutez les ragots des belles dames de la Cour de la France.

Possibilité de déambuler dans le parc et jardin de 19h30 à 20h30; pique-nique autorisé.

Château de Bussy-Rabutin 12 rue du château 21150 Bussy-le-Grand Bussy-le-Grand 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 96 00 03 http://www.chateau-bussy-rabutin.fr Niché au cœur d’un vallon boisé en Bourgogne, le château de Bussy-Rabutin se

distingue par son architecture, son parc et jardin où il fait bon flâner et surtout par l’originalité de sa décoration conçue par le comte Roger de Bussy-Rabutin.

Brillant soldat, bel esprit, doté d’une solide éducation, il se fait très vite remarquer dans les salons où il côtoie sa cousine, Madame de Sévigné, ainsi que Mademoiselle de Scudéry qui sera une de ses plus proches amies. Il devint un écrivain réputé, nommé à l’Académie Française en 1665.

Un de ses pamphlets causera sa chute. Souhaitant divertir sa maitresse, Madame de Montglas, il rédige l’Histoire amoureuse des Gaules, où sous couvert de se moquer des aventures des dames de la Cour, il réalise une critique de la société aristocratique et de ses mœurs débauchées. Très vite, le livre échappe à son contrôle. Le roi le condamne à un an de prison à la Bastille, puis à un exil définitif sur ces terres de Bourgogne où il s’attelle à réaliser un décor évoquant sa nostalgie de la Cour et ses sentiments. Au XIXe siècle, les comtes de Sarcus entament la restauration du domaine et

obtiennent son classement au titre des monuments historiques dès 1862. Labélisé au titre de « Jardin remarquable », le magnifique jardin régulier a été restauré en 1990 dans un état XVIIe-XVIIIe siècle. Il comporte des pièces d’eau, des cabinets de verdure, un labyrinthe et des bosquets délimités par des allées en étoile.

Acquis par l’Etat en 1929, le château de Bussy-Rabutin est ouvert au public par le Centre des monuments nationaux. Parking à 30m de l’accueil.

