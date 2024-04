Nuit européenne des musées Musée Fernand Léger André Mare Argentan, samedi 18 mai 2024.

Nuit européenne des musées Musée Fernand Léger André Mare Argentan Orne

La nuit des musées est une manifestation européenne organisée par le ministère de la Culture en liaison avec les Directions Régionales des Affaires Culturelles (DRAC). Cette manifestation bénéficie du patronage de l’Unesco, du Conseil de l’Europe, d’ICOM France et de nombreux partenariats institutionnels et médias.

La nuit des musées permet aux musées participant d’ouvrir leurs portes de la tombée de nuit et d’accueillir le public gratuitement. Durant la soirée, le public pourra déambuler librement dans les

espaces du musée. L’occasion de (re)découvrir les collections du musée et le parcours de Fernand Léger et André Mare avant le chamboulement de l’accrochage pour l’exposition temporaire de

juillet.

Menez l’enquête au musée

Lors de cette soirée le public pourra participer à un jeu en testant l’animation Menez l’enquête au musée. Le public sera amené à aider les médiatrices à résoudre le mystère qui plane au musée.

> En version test pour une sortie officielle au début de l’été. Les commentaires des visiteurs seront les bienvenus.

En autonomie, tout au long de la soirée les visiteurs pourront s’amuser avec les outils de médiation à leur disposition. L’espace médiation au dernier étage du musée avec puzzles, coloriages et

livres fera le bonheur des plus jeunes !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 20:00:00

fin : 2024-05-18 23:00:00

Musée Fernand Léger André Mare 6 rue de l’hôtel de ville

Argentan 61200 Orne Normandie musee-leger-mare@argentan.fr

L’événement Nuit européenne des musées Argentan a été mis à jour le 2024-03-29 par Argentan Intercom