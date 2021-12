Nuit européenne des musées Argentan, 15 mars 2022, Argentan.

Nuit européenne des musées Argentan

2022-03-15 – 2022-11-20

Argentan Orne Argentan

La Maison des Dentelles, à Argentan, invite à la découverte du patrimoine dentellier et des arts textiles.

Le musée permet de découvrir les dentelles normandes et notamment celles au Point d’Argentan et au Point d’Alençon, confectionnées à l’aiguille et réputées pour leur finesse.

Des expositions temporaires, explorant les dentelles du monde, alternent avec des expositions d’œuvres contemporaines inspirées par la dentelle, les textiles, les fibres.

La Maison des Dentelles, à Argentan, invite à la découverte du patrimoine dentellier et des arts textiles.

Le musée permet de découvrir les dentelles normandes et notamment celles au Point d’Argentan et au Point d’Alençon, confectionnées à…

maisondesdentelles@argentan.fr +33 2 33 67 50 78

La Maison des Dentelles, à Argentan, invite à la découverte du patrimoine dentellier et des arts textiles.

Le musée permet de découvrir les dentelles normandes et notamment celles au Point d’Argentan et au Point d’Alençon, confectionnées à l’aiguille et réputées pour leur finesse.

Des expositions temporaires, explorant les dentelles du monde, alternent avec des expositions d’œuvres contemporaines inspirées par la dentelle, les textiles, les fibres.

Argentan

dernière mise à jour : 2021-12-16 par Argentan Intercom