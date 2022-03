Nuit Européenne des Musées Amiens, 21 avril 2022, Amiens.

Nuit Européenne des Musées Amiens

2022-04-21 – 2022-05-21

Amiens Somme Amiens

Cette 18ème édition invite tout un chacun à découvrir, de manière insolite et ludique, les richesses de notre patrimoine muséal. Durant la nuit, les lieux culturels proposent gratuitement une relecture et une mise en scène inédite de leurs expositions phares à travers des animations, concerts, projections, lectures et visites guidées.

Alice Sidoli

Amiens

