NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES Alençon, 14 mai 2022, Alençon.

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES Alençon

2022-05-14 18:00:00 – 2022-05-14 00:00:00

Alençon Orne

Expositions / visites

Le samedi 14 mai 2022

La 18ème édition de la Nuit européenne des musées se déroulera le samedi 14 mai.

À cette occasion, le musée des Beaux-arts et de la Dentelle ouvre gratuitement ses portes de 18h à minuit !

Au programme

Visite libre des collections permanentes

De 18h à minuit, venez visiter en nocturne les collections permanentes des trois départements du musée : Beaux-arts, Dentelle et Cambodge.

Restitutions des projets “La classe, l’œuvre !”

Les classes de CE2, CM1 et CM2 de l’école Albert Camus et les élèves de l’option théâtre du lycée polyvalent Leclerc-Navarre s’emparent des collections et proposent des médiations poétiques et théâtralisées.

Visites guidées

À 18h30, le musée proposera une visite en Langue des Signes Française, accessible à tous.

À partir de 21h, retrouvez, toutes les demi-heures, des visites focus de 15 minutes pour donner un coup de projecteur sur 2 ou 3 œuvres des collections. Rendez-vous à 21h, 22h, 22h30 et 23h.

Informations pratiques

Réservation de la visite en Langue des Signes Française à musee@cu-alencon.fr

Musée des Beaux-arts et de la Dentelle

Cour Carrée de la Dentelle

02 33 32 40 07

https://museedentelle.cu-alencon.fr

Expositions / visites

Le samedi 14 mai 2022

La 18ème édition de la Nuit européenne des musées se déroulera le samedi 14 mai.

À cette occasion, le musée des Beaux-arts et de la Dentelle ouvre gratuitement ses portes de 18h à minuit !

Au…

+33 2 33 32 40 07

Expositions / visites

Le samedi 14 mai 2022

La 18ème édition de la Nuit européenne des musées se déroulera le samedi 14 mai.

À cette occasion, le musée des Beaux-arts et de la Dentelle ouvre gratuitement ses portes de 18h à minuit !

Au programme

Visite libre des collections permanentes

De 18h à minuit, venez visiter en nocturne les collections permanentes des trois départements du musée : Beaux-arts, Dentelle et Cambodge.

Restitutions des projets “La classe, l’œuvre !”

Les classes de CE2, CM1 et CM2 de l’école Albert Camus et les élèves de l’option théâtre du lycée polyvalent Leclerc-Navarre s’emparent des collections et proposent des médiations poétiques et théâtralisées.

Visites guidées

À 18h30, le musée proposera une visite en Langue des Signes Française, accessible à tous.

À partir de 21h, retrouvez, toutes les demi-heures, des visites focus de 15 minutes pour donner un coup de projecteur sur 2 ou 3 œuvres des collections. Rendez-vous à 21h, 22h, 22h30 et 23h.

Informations pratiques

Réservation de la visite en Langue des Signes Française à musee@cu-alencon.fr

Musée des Beaux-arts et de la Dentelle

Cour Carrée de la Dentelle

02 33 32 40 07

https://museedentelle.cu-alencon.fr

Alençon

dernière mise à jour : 2022-05-03 par