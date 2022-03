Nuit européenne des musées Albi 81000 Albi Catégories d’évènement: Albi

Initiée par le ministère de la Culture, la manifestation la « Nuit des musées », qui a succédé, depuis 2005, au “Printemps des musées”, se déroule chaque année, un samedi du mois de mai, en même temps que la « Journée internationale des musées » de l’ICOM. Le temps d’une nuit, entre le coucher du soleil et 1h du matin, le public est invité à découvrir gratuitement, de manière insolite, festive et ludique, les richesses des musées de France, ainsi que ceux d’une trentaine de pays d’Europe. Chaque établissement participant conçoit un événement associant le talent d’artistes, de professionnels ou de bénévoles venus d’horizons divers. Chacun met en valeur, de façon originale, ses collections (Beaux-arts, art moderne, ethnographie, archéologie, traditions populaires…) en proposant des animations, en direction de tous les publics. Au programme : expositions temporaires, visites thématiques guidées, parcours musicaux, rencontres, lectures de textes, concerts, dégustations, démonstration de savoir-faire, apéritif/buffet, reconstitutions historiques, mise en lumière, projections cinématographiques… Afin que chacun, seul, en famille, entre amis, puisse composer son parcours et découvrir la magie nocturne des musées, lors d’une nuit pleine de surprises. Le programme disponible sur le site internet national dédié à la manifestation Le programme complet de la “Nuit des musées” est disponible quelques semaines avant sur : le site internet national de la Nuit européenne des musées – Le musée Toulouse-Lautrec proposera aux visiteurs des initiations et démonstrations de french cancans animées par la troupe «L’armée des roses». – Le Musée Lapérouse est ouvert de 20H à 23H30. La Nuit européenne des musées est organisée par le ministère de la Culture. Elle est placée sous le patronage du Conseil de l’Europe, de la Commission nationale française pour l’UNESCO et de l’ICOM Albi 81000 Albi 81000 Albi Tarn

