Nuit européenne des musées Abbeville, 14 mai 2022, Abbeville.

Nuit européenne des musées Abbeville

2022-05-14 18:00:00 – 2022-05-14 23:00:00

Abbeville Somme Abbeville

Visite de l’exposition De feutres et de plumes. Les oiseaux de Jochen Gerner et du musée à 18 h

Jochen Gerner est né en 1970. Le dessin est son média. Passionné d’ornithologie, il publie un livre sur ce thème, reproduisant au feutre des oiseaux réels et imaginaires. Ses œuvres rencontrent ici les oiseaux naturalisés du musée Boucher de Perthes.

Lieu : Chapelle du Carmel, 34/36 rue des capucins, 80100 Abbeville

Durée : 1 h

Au musée

Mini-conférences

– La donation Manessier par Patrick Absalon à 19 h

– Un ornithologue au musée par Christophe Gouraud à 20 h

Moment musical avec Richard Allen à 21 h

Durée : 1 h

« Né à la fin des années 80 dans le comté rural de Warwickshire, dans le centre de l’Angleterre, Richard Allen y vit ses quatre premières années avant de traverser la Manche et de s’installer en France.

La musique de l’Anglo-Français tire justement une originalité qui doit tant à cette double culture. D’un côté, Richard Allen s’inscrit dans cette tradition du Revival Folk des années 1970, de l’autre, il puise dans le répertoire d’une école impressionniste ; un contrepoint parfait à cet ensemble, y incluant une belle part d’abstraction comme un folk qui se refuserait à une ligne claire.

De ce métissage, de cette rencontre entre deux cultures, l’Angleterre et la France, naît un folk apatride, un univers singulier, une élégance rare et empathique. »

Source : © Crossroads Festival 2016 – 2022

En continu

– Le mur des idées : venez vous exprimer sur le futur du musée

– Visite libre des expositions permanentes

– Chercher les intrus

Un jeu pour toute la famille : partez à la recherche d’objets cachés dans les vitrines

En pratique

Musée Boucher de Perthes, 24 rue Gontier-Patin, 80100 Abbeville – Au pied du beffroi (sauf la visite de l’exposition de 18 h)

Renseignement et réservation auprès du service des publics au 03 22 20 29 69

patrimoine.publics@abbeville.fr +33 3 22 20 29 69

Abbeville

