Nuit européenne des musées à Senlis Senlis, samedi 18 mai 2024.

Au musée d’Art et d’Archéologie, le conservatoire de musique municipal ouvre les festivités avec un concert à 18h. Dès 19h, le club d’escrime vous propose de descendre au sous-sol afin de vous présenter sa pratique au milieu des collections archéologiques. Puis, à partir de 20h, rendez-vous au musée en tenue de sport et faites-vous tirer le portrait par un photographe professionnel ! Vous pourrez par la suite récupérer gratuitement le tirage de votre plus belle pose.

Autour du musée de la Vénerie, vous pourrez profiter de plusieurs démonstrations sportives : la compagnie d’archerie et le centre équestre investissent le parc du château de 18h à 21h. Le conservatoire de musique sera également présent avec des chants (19h) et de la danse (19h30). À partir de 20h30, les élèves du lycée Saint-Vincent vous feront frissonner : la forêt, la nuit… cela fait peur, non ?

De 18h à 22h pour le Musée de la Vénerie et de 18h à 00h pour le Musée d'Art et d'Archéologie

Début : 2024-05-18 18:00:00

fin : 2024-05-18 23:59:00

Place du Parvis Notre-Dame

Senlis 60300 Oise Hauts-de-France musees@ville-senlis.fr

