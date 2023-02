Nuit européenne des musées à Salagon Mane Mane Catégories d’Évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Mane

Nuit européenne des musées à Salagon, 13 mai 2023, Mane Mane. Nuit européenne des musées à Salagon Mane Alpes-de-Haute-Provence

2023-05-13 17:00:00 17:00:00 – 2023-05-13 00:00:00 00:00:00 Mane

Alpes-de-Haute-Provence Mane EUR 8 8 Salagon vous propose un programme riche pour cette nouvelle édition européenne de la nuit des musées. Concert, exposition, visites guidées et atelier jeune public, il y en a pour tous les goûts ! info-salagon@le04.fr +33 4 92 75 70 50 http://www.musee-de-salagon.com/bienvenue-a-salagon.html Mane

