NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES À PARÇAY LES PINS Noyant-Villages, 14 mai 2022, Noyant-Villages.

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES À PARÇAY LES PINS Parçay Les Pins Musée Jules Desbois Noyant-Villages

2022-05-14 16:30:00 – 2022-05-14 22:30:00 Parçay Les Pins Musée Jules Desbois

Noyant-Villages Maine-et-Loire

LE MODELE ET L’ARTISTE

A la genèse de l’exposition de Fabien Mérelle s’écrit une histoire, celle de son héritage, celle de sa grand-mère issue d’un village italien connu pour ses modèles féminins. Ce village, c’est aussi celui de Maria Caira, le modèle charismatique qui a posé pour l’œuvre singulière de la Misère de Jules Desbois au début du XXe. Une analogie qui déclenchera par la suite recherches, échanges, découvertes dans les coulisses du musée que nous souhaitions vous faire partager.

“Le modèle et l’artiste” est un temps de rencontre entre 3 protagonistes de l’art se questionnant sur cette histoire : François Blanchetière, conservateur du patrimoine au musée d’Orsay, Florian Stalder, conservateur départementale en charge des collections du musée Jules-Desbois et Fabien Mérelle, artiste contemporain.

Une rencontre à destination de passionnés et de curieux organisée à l’occasion de la Nuit Européenne des musées.

Entrée libre

Rencontre à 16h30 (réservation conseillée)

Exposition et collections permanentes accessibles de 19h30 à 22h30

Nuit Européenne des Musées à Parçay les Pins

LE MODELE ET L’ARTISTE

A la genèse de l’exposition de Fabien Mérelle s’écrit une histoire, celle de son héritage, celle de sa grand-mère issue d’un village italien connu pour ses modèles féminins. Ce village, c’est aussi celui de Maria Caira, le modèle charismatique qui a posé pour l’œuvre singulière de la Misère de Jules Desbois au début du XXe. Une analogie qui déclenchera par la suite recherches, échanges, découvertes dans les coulisses du musée que nous souhaitions vous faire partager.

“Le modèle et l’artiste” est un temps de rencontre entre 3 protagonistes de l’art se questionnant sur cette histoire : François Blanchetière, conservateur du patrimoine au musée d’Orsay, Florian Stalder, conservateur départementale en charge des collections du musée Jules-Desbois et Fabien Mérelle, artiste contemporain.

Une rencontre à destination de passionnés et de curieux organisée à l’occasion de la Nuit Européenne des musées.

Entrée libre

Rencontre à 16h30 (réservation conseillée)

Exposition et collections permanentes accessibles de 19h30 à 22h30

Parçay Les Pins Musée Jules Desbois Noyant-Villages

dernière mise à jour : 2022-03-23 par