Hautes-Pyrenees La Nuit Européenne des Musées : découvrez le Château Fort et Musée Pyrénéen de Lourdes sous une autre lumière en soirée le 13 mai 2023 ! Ce soir-là, de nombreux musées ouvriront gratuitement leurs portes partout en France et en Europe à la tombée de la nuit. Programme à venir prochainement. chateaufort.museepyreneen@ville-lourdes.fr +33 5 62 42 37 37 au château fort et musée pyrénéen LOURDES Lourdes

