Nuit Européenne des Musées à la Seigneurie Andlau Catégories d’Évènement: Andlau

Bas-Rhin

Nuit Européenne des Musées à la Seigneurie, 13 mai 2023, Andlau . Nuit Européenne des Musées à la Seigneurie Place de la Mairie Andlau Bas-Rhin

2023-05-13 18:00:00 – 2023-05-13 23:00:00 Andlau

Bas-Rhin Nuit européenne des musées à la Seigenurie Partez à la découverte de la Seigneurie pour une expérience inédite de visite nocturne ! Nous vous proposons des ateliers autour de la photographie et ses possibilités à la nuit tombée. Venez-vous essayer à la technique du light painting, des portraits en clairs obscurs, ou de la photographie stroboscopique et repartez avec vos souvenirs de la soirée. Par Thibaut Froehly Tout public Découvrez la Seigneurie autrement ! +33 3 88 08 65 24 Andlau

dernière mise à jour : 2023-02-22 par

Détails Catégories d’Évènement: Andlau, Bas-Rhin Autres Lieu Andlau Adresse Place de la Mairie Andlau Bas-Rhin Ville Andlau lieuville Andlau Departement Bas-Rhin

Andlau Andlau Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/andlau /

Nuit Européenne des Musées à la Seigneurie 2023-05-13 was last modified: by Nuit Européenne des Musées à la Seigneurie Andlau 13 mai 2023 Andlau Bas-Rhin Place de la Mairie Andlau Bas-Rhin

Andlau Bas-Rhin