Nuit Européenne des Musées à la Philharmonie : découverte d’instruments insolites Philharmonie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Nuit Européenne des Musées à la Philharmonie : découverte d’instruments insolites Philharmonie de Paris, 14 mai 2022, Paris. Le samedi 14 mai 2022

de 19h00 à 00h00

. gratuit Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Si vous avez envie de découvrir ce qu’est une guitare tortue, une flûte en cristal ou un octobasse, rendez-vous le 14 mai à la Philharmonie de Paris. Lors de la nuit européenne des musées, près de 1 000 instruments sont présentés. Pour cette 18ème édition, le Musée met à l’honneur des instruments joués de manière inhabituelle comme le didgeridoo revisité en mode électro ou insolites comme le hardingfele, le nyckelharpa, les Ondes Martenot et l’OMNI. Embarquez pour un voyage sonore autour du monde et à travers le temps ! De 19h à minuit, vous pourrez visiter librement le Musée qui présente près de 1 000 instruments et objets aussi rares et insolites que la guitare tortue, la flûte en cristal, l’octobasse, le violon électrique ou l’orgue à bouche. Certains ont appartenu à des personnalités tels que Frédéric Chopin, Franz Liszt, Django Reinhardt, Frank Zappa ou Pierre Henry. Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris

5 : Porte de Pantin (Paris) (29m) 151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Contact : https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert/24174-nuit-europeenne-des-musees

(c) Minuit Studio – musée des Plans-Reliefs/ RMN-GP

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Philharmonie de Paris Adresse 221 Av. Jean Jaurès Ville Paris lieuville Philharmonie de Paris Paris Departement Paris

Philharmonie de Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Nuit Européenne des Musées à la Philharmonie : découverte d’instruments insolites Philharmonie de Paris 2022-05-14 was last modified: by Nuit Européenne des Musées à la Philharmonie : découverte d’instruments insolites Philharmonie de Paris Philharmonie de Paris 14 mai 2022 Paris Philharmonie de Paris Paris

Paris Paris