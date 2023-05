Nuit Européenne des musées à la Maison de Victor Hugo Maison de Victor Hugo Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris Nuit Européenne des musées à la Maison de Victor Hugo Maison de Victor Hugo, 13 mai 2023, Paris. Le samedi 13 mai 2023

de 15h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

A l’occasion de la nuit des musées 2023, la Maison de Victor Hugo vous ouvre ses portes jusqu’à 23h, et vous propose des visites en danse et en musique… Instants dansés Dans les collections permanentes Dans la lumière douce de l’après-midi, ce sont des instants suspendus de danse qui vous sont proposées en avant-première de la Nuit des musées. Les élèves du Conservatoire à Rayonnement Départemental Henri Dutilleux présentent des chorégraphies sur le thème de la rêverie, de l’espoir et de la paix, en invitant les visiteurs à découvrir la collection du musée. Par la classe de danse contemporaine d’Olia Lumelsky du Conservatoire à Rayonnement Départemental Henri Dutilleux à Clamart. Sans réservation, entrée libre dans la limite des places disponibles. Maison de Victor Hugo, le 13 mai 2023, entre 15h30 et 17h30, durée 10min. Chorégraphies répétées plusieurs fois au cours de l’après-midi. À partir de 10 ans. L’arbre de Victor Hugo Concert en soirée La Maison de Victor Hugo vous convie à une soirée presque estivale dans le jardin du musée. Vous y retrouverez des jardiniers emprunts de poésie. La magie des mots cueillis à même les arbres, le bleu des notes du piano et le vert des feuilles qui vous feront redécouvrir quelques plus beaux textes de Victor Hugo. Par la compagnie CIE 44. [Deux artistes et un clavier électrique dans le jardin. ] Sans réservation, entrée libre dans la limite des places disponibles. Entre 19h30 et 22h30. Maison de Victor Hugo 6 place des Vosges 75004 Paris Contact : https://www.maisonsvictorhugo.paris.fr/

