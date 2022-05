NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES À LA GALERIE LE CHÂTEAU D’EAU Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES À LA GALERIE LE CHÂTEAU D'EAU Toulouse, 14 mai 2022, Toulouse.
GALERIE LE CHÂTEAU D'EAU 1 Place Charles Laganne Toulouse

2022-05-14 19:00:00 – 2022-05-14 00:00:00

Toulouse Haute-Garonne Participez à la prochaine exposition de Laurent Lafolie ! 16h et 19h30 – Prenez la pose pour Laurent Lafolie et votre portrait contribuera à l’une de ses futures créations (série « Capture ») !

Sur inscription (places limitées) : galerielechateaudeau@mairie-toulouse.fr 18 h – Visite commentée de l’exposition par Laurent Lafolie Projection – Rencontre / Jardin du Château d’Eau

21h- Témoignages d’Ukraine

En février 2022, l’invasion russe en Ukraine a brutalement mis l’Europe face au retour de la guerre sur le continent. Sur place, des photojournalistes rapportent des images de ce conflit, permettant d’informer et alerter le monde sur ce qui se déroule sur place. Face au drame ukrainien, le Château d’Eau a souhaité inviter deux photojournalistes, Adrienne Surprenant et Chloé Sharrock, représentées par l’agence Myop, pour présenter leurs images et témoigner. Une interview de Kateryna Radchenko, présidente du festival Photo Days Odessa, sera diffusée en début de rencontre. Dans le cadre de la 18ème édition de la nuit européenne des musées.

