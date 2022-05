Nuit européenne des Musées à la Crypte archéologique de l’île de la Cité Crypte archéologique de l’île de la Cité Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Nuit européenne des Musées à la Crypte archéologique de l’île de la Cité Crypte archéologique de l’île de la Cité, 14 mai 2022, Paris. Le samedi 14 mai 2022

de 18h00 à 23h00

. gratuit

Samedi 14 mai, pour la nuit européenne des musées, la crypte sera ouverte en nocturne jusqu’à 23h. Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo à Eugène Viollet-Le-Duc Avec cette exposition, découvrez l’histoire de la cathédrale depuis la parution, en 1831, du roman de Victor Hugo jusqu’à la campagne de restauration dirigée par l’architecte EugèneViollet-Le-Duc entre 1844 et 1864. Présentant les vestiges archéologiques découverts lors des fouilles réalisées entre 1965 et 1970, la Crypte archéologique de l’île de la Cité, offre un panorama unique sur l’évolution urbaine et architecturale de l’île de la Cité, de la Lutèce gallo-romaine aux grands changements sous Napoléon III. Crypte archéologique de l’île de la Cité Place Jean-Paul II 75004 Paris Contact : https://www.crypte.paris.fr/

Pierre Antoine / Paris Musées / Musée Carnavalet – Histoire de Paris Maquette de la cathédrale Notre-Dame de Paris, exposée dans le parcours de visite.

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Crypte archéologique de l'île de la Cité Adresse Place Jean-Paul II Ville Paris lieuville Crypte archéologique de l'île de la Cité Paris Departement Paris

Crypte archéologique de l'île de la Cité Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Nuit européenne des Musées à la Crypte archéologique de l’île de la Cité Crypte archéologique de l’île de la Cité 2022-05-14 was last modified: by Nuit européenne des Musées à la Crypte archéologique de l’île de la Cité Crypte archéologique de l’île de la Cité Crypte archéologique de l'île de la Cité 14 mai 2022 Crypte archéologique de l'île de la Cité Paris Paris

Paris Paris