.Tout public. gratuit Certains musées demandent une réservation préalable. La nuit européenne des musées aura lieu le samedi 13 mai 2023. Ce soir-là, de nombreux musées ouvriront gratuitement leurs portes en France et en Europe, de la tombée de la nuit jusqu’à minuit. Visites éclairées, parcours ludiques, projections, animations exceptionnelles donneront à vivre au public une expérience du musée à la fois conviviale et ludique. Cette année marquera la dix-neuvième édition de l’événement. Depuis son lancement en 2005, la Nuit européenne des musées attire, chaque année, un public nombreux dans un nombre croissant de musées. Le succès auprès du jeune public s’est confirmé. L’opération « La classe, l’œuvre ! », en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, est renouvelée cette année. Elle a permis à de nombreuses classes et aux musées de France d’élaborer des projets qui, lors de la Nuit des musées, ont favorisé la venue d’un public scolaire et familial. Consultez le programme Contact : https://nuitdesmusees.culture.gouv.fr/actualites/la-19eme-edition https://www.facebook.com/nuitdesmusees https://www.facebook.com/nuitdesmusees

Nuit européenne des musées 2023

