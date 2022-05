Nuit européenne des musées 2022 Programme du FRAC Bourgogne – samedi 14 mai 2022 Dijon Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

– samedi 14 mai 2022 Les Bains du Nord 16 Rue Quentin Dijon

2022-05-14 16:45:00 – 2022-05-14 Les Bains du Nord 16 Rue Quentin

Dijon Côte-d’Or Dijon EUR >> Entrée libre de l’exposition d’Hugo Pernet « Collected poems » jusqu’à minuit

>> 16h45-17h45 : visite de l’exposition « Collected poems » en langue des signes française (25 personnes maximum – tout public – réservation conseillée)

>> 20h00-20h30 : Rencontre avec Hugo Pernet

>> 20h30-00h00 : Visite flash de l’exposition « Collected poems » toutes les 30 minutes

