Thorigné-en-Charnie Mayenne Thorigné-en-Charnie Mayenne Lumière sur l’Art Préhistorique ! A l’occasion de la Nuit européenne des Musées 2022 venez expérimenter le light Painting au musée de Préhistoire de Saulges ! Révélez l’artiste qui sommeil en vous. De 19h à 23h, accès gratuit au musée. Petite astuce : une clé USB ou une adresse mail pour garder un souvenir de vos œuvres ! Light Painting au musée de Préhistoire saulge@coevrons.fr +33 2 43 90 51 30 Lumière sur l’Art Préhistorique ! A l’occasion de la Nuit européenne des Musées 2022 venez expérimenter le light Painting au musée de Préhistoire de Saulges ! Révélez l’artiste qui sommeil en vous. De 19h à 23h, accès gratuit au musée. Petite astuce : une clé USB ou une adresse mail pour garder un souvenir de vos œuvres ! Vallée des grottes de Saulges Musée de Préhistoire Thorigné-en-Charnie

